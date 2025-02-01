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У Пирятині чоловік з рушниці застрелив військовослужбовця ТЦК та заволодів його автоматом

12:02, 1 лютого 2025
Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.
У Пирятині чоловік з рушниці застрелив військовослужбовця ТЦК та заволодів його автоматом
Фото ілюстративне, джерело фото: viche.ck.ua
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У Пирятині Полтавської області невідомий чоловік застрелив з мисливської рушниці військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.

Інцидент стався 1 лютого на автозаправній станції.

«Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці», - повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних. 

«Командування Сухопутних військ Збройних Сил України рішуче засуджує цей кричущий злочин та вимагає найсуворішого покарання для винних. Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни», - сказано у заяві.

На місці події працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи. У Полтавській області введено спеціальну операцію «Сирена», здійснюється взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами суміжних регіонів. 

У Сухопутніх військах закликали громадян надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти у встановленні місцеперебування нападника та військовозобов’язаного, що зник разом із ним. 

«Разом ми повинні зупинити злочинців, які посягають на життя захисників України», - додали у повідомленні.

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ТЦК

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