Поліція затримала чоловіка, який застрелив працівника Полтавського ТЦК

Зловмисника затримали у ході спеціальної поліцейської операції.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 1 січня у Пирятині Полтавської області невідомий чоловік застрелив з мисливської рушниці військовослужбовця Полтавського РТЦК. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

Згодом поліція Полтавської області повідомила, що зловмисника було затримано.

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов заявив, що упродовж кількох годин було встановлено місцезнаходження нападників.

«Із залученням спецпідрозділів поліції області фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник - мешканець Полтави 1988 року народження», - сказав він.

Правоохоронці вилучили зброю у нападника. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів.

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