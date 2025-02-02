Практика судів
  1. Суспільство

Уже 3 лютого на українців чекає мокрий сніг та дощ

16:40, 2 лютого 2025
На дорогах місцями можлива ожеледиця.
Уже 3 лютого на українців чекає мокрий сніг та дощ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 3 лютого, в Україні очікується мокрий сніг та дощ, удень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Хмарно. На півдні та південному сході країни помірний мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с», - зазначили метеорологи.

Водночас прогнозується, що температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу, у південній частині, вдень в Україні від 2° морозу до 3° тепла, у Криму 2-7° тепла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про посилення гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

Законопроектом, серед іншого, конкретизуються підстави припинення тимчасового вилучення майна та повернення тимчасово вилученого майна, встановлюється чіткий строк на повернення майна після скасування арешту, розширюються повноваження адвокатів.

Верховний Суд пояснив, що залучення особи до конфіденційного співробітництва є не окремим різновидом НСРД

Орган досудового розслідування сам визначає форми й способи організації конфіденційного співробітництва з урахуванням потреб слідства – Верховний Суд.

Формальні процедурні порушення Мін'юсту та принцип пропорційності: ключові висновки Верховного Суду щодо оскарження анулювання доступу до Державного реєстру речових прав

Поняття вини особи у публічно-правових відносинах не є вирішальним для оцінки правомірності рішення суб’єкта владних повноважень про притягнення до відповідальності – Верховний Суд.

Зміна меж населених пунктів потребує дотримання правових процедур та погоджень — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що державний кадастровий реєстратор не уповноважений встановлювати межі населених пунктів чи визначати належність земельної ділянки до конкретного населеного пункту.

Міністр фінансів США надав доступ команді Ілона Маска до платіжної системи, через яку йшли гранти

DOGE, який очолює Ілон Маск, зможе проаналізувати витрати уряду США.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області