Уже 3 лютого на українців чекає мокрий сніг та дощ

На дорогах місцями можлива ожеледиця.

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У понеділок, 3 лютого, в Україні очікується мокрий сніг та дощ, удень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Хмарно. На півдні та південному сході країни помірний мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с», - зазначили метеорологи.

Водночас прогнозується, що температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу, у південній частині, вдень в Україні від 2° морозу до 3° тепла, у Криму 2-7° тепла.

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