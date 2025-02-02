Біля грецьких островів стався землетрус – місцева влада рекомендує закрити школи

Між грецькими островами Санторіні та Аморгос стався землетрус магнітудою 4,1.

Фото з вікритих джерел

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Землетрус магнітудою 4,1 зафіксували в Середземному морі між грецькими островами Санторіні та Аморгос. Про це повідомляє Ekathimerini.

За даними Геодинамічного інституту Національної обсерваторії Афін, підземні поштовхи сталися о 10:37 за місцевим часом на глибині 4 км.

Через посилену сейсмічну активність у регіоні влада Греції рекомендувала мешканцям Санторіні закрити школи, уникати скупчення людей у закритих приміщеннях, а також не відвідувати порти Аммуді та Фіри.

Міністерство цивільного захисту запевнило, що активність не пов’язана з вулканічною діяльністю та поступово слабшає. Водночас експерти наполягають на запобіжних заходах.

Греція часто потерпає від землетрусів, адже розташована на кількох тектонічних розломах.

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