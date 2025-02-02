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Возле греческих островов произошло землетрясение – местные власти рекомендуют закрыть школы

16:04, 2 февраля 2025
Между греческими островами Санторини и Аморгос произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Возле греческих островов произошло землетрясение – местные власти рекомендуют закрыть школы
Фото из открытых источников
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Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Средиземном море между греческими островами Санторини и Аморгос. Об этом сообщает Ekathimerini.

По данным Геодинамического института Национальной обсерватории Афин, подземные толчки произошли в 10:37 по местному времени на глубине 4 км.

Из-за усиленной сейсмической активности в регионе власти Греции рекомендовали жителям Санторини закрыть школы, избегать скопления людей в закрытых помещениях, а также не посещать порты Аммуди и Фиры.

Министерство гражданской защиты заверило, что активность не связана с вулканической деятельностью и постепенно ослабевает. В то же время эксперты настаивают на мерах предосторожности.

Греция часто страдает от землетрясений, ведь расположена на нескольких тектонических разломах.

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Греция школа

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