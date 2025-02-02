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Уже 3 февраля украинцев ожидает мокрый снег и дождь

16:40, 2 февраля 2025
На дорогах местами возможна гололедица.
Уже 3 февраля украинцев ожидает мокрый снег и дождь
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В понедельник, 3 февраля, в Украине ожидается мокрый снег и дождь, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«Облачно. На юге и юго-востоке страны умеренный мокрый снег и дождь, кое-где налипание мокрого снега, на остальной территории местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с», - отметили метеорологи.

В то же время прогнозируется, что температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, в южной части, днем ​​в Украине от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 2-7° тепла.

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