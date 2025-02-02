Министр финансов США предоставил доступ команде Илона Маска к платежной системе, через которую шли гранты

DOGE, который возглавляет Илон Маск, сможет проанализировать расходы правительства США.

Фото из открытых джрел

Министр финансов США Скотт Бессент предоставил представителям Илона Маска в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE) мощный инструмент для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов. Об этом сообщает ряд американских медиа.

В частности, команда Маска теперь сможет увидеть, кто получат выплаты по грантам, которые выделяло федеральное правительство.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее был отстранен высокопоставленный чиновник Минфина США, который пытался помешать предоставлению доступа к данным о платежах на триллионы долларов, которые шли через систему. Затем он вышел в отставку.

Автор: Наталя Мамченко

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