Володимир Зеленський пояснив, чим переговори між США і РФ без участі України небезпечні для всіх

Ніхто не може вирішувати долю України «за нашою спиною», вказав Президент.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для Associated Press наголосив, що Сполученим Штатам Америки не варто обговорювати з Росією війну без залучення представників нашої держави, адже це було б неправильно.

«Росіяни не хочуть закінчувати війну справедливо. Вони хочуть закінчити, знищивши українську свободу і незалежність. Це не пафосні слова, це їх бажання й ціль. Але вони не досягли своїх цілей, вони не досягли головного – не зруйнували незалежність України. Україна стоїть, завдяки українському народу, нашій армії й нашим партнерам», - вказав він.

За словами Президента, Володимир Путін відчайдушно сигналізує, що хоче говорити.

«Але не з нами, а з Трампом, з Америкою. Але без України такі переговори не приведуть до результатів, без нас це було б неправильно. Якщо ми з Президентом Трампом обговоримо конкретні кроки для припинення цієї війни й чітко визначимо шлях уперед – тоді, можливо», - підкреслює Володимир Зеленський.

Глава держави наголошує, що, якщо світ піде на компроміс із Путіним, якщо він залишиться безкарним, це стане небезпечним сигналом, адже агресія працює.

«Інші авторитарні лідери побачать, що він знищив суверенітет України і йому це зійшло з рук. Ось чому будь-які американсько-російські переговори про Україну без України є небезпечними. Ніхто не може вирішувати нашу долю за нашою спиною», - вказав Президент.

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