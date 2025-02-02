В Испании уволили посла в Бельгии из-за видео, где он заснул во время речи министра

Испания отстранила посла после вирусного видео с его сном во время выступления главы МИД.

Скриншот

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес уволил посла в Бельгии Альберто Антона после того, как в сети распространилось видео, где дипломат заснул во время его часовой речи. Об этом сообщает La Gaceta.

Инцидент произошел во время выступления министра, посвященного приоритетам внешней политики Испании на 2025 год. Видео, на котором Антон курит и зевает, стало вирусным и вызвало широкий резонанс в Испании.

Его увольнение вызвало дискуссии среди дипломатов. Некоторые коллеги считают такое наказание чрезмерным, особенно учитывая то, что до пенсионного возраста Антону оставалось всего три года.

Ожидается, что его место займет нынешний посол Испании в Люксембурге Хосе Родригес Косо. Правительство может утвердить замену в ближайшие недели.