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Благодійним організаціям розширили умови перебування в Реєстрі неприбуткових установ

08:48, 3 лютого 2025
Зміни до Податкового кодексу дозволяють благодійним організаціям допомагати працівникам та військовим.
Благодійним організаціям розширили умови перебування в Реєстрі неприбуткових установ
Фото з відкритих джерел
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З 30 грудня 2024 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України, які значно розширюють умови перебування благодійних організацій у Реєстрі неприбуткових установ та організацій, а також доповнюють перелік отримувачів допомоги від таких організацій. Про це повідомила Державна податкова служба України.

Однією з ключових змін є можливість благодійним організаціям здійснювати виплати своїм працівникам, не ризикуючи втратити статус неприбутковості. Виплати можуть включати компенсації та додаткові блага, якщо вони пов’язані з діяльністю організації, не суперечать законодавству і не перевищують 25% від загальних адміністративних витрат організації за рік.

Окрім цього, під час воєнного або надзвичайного стану розширено перелік осіб, яким неприбуткові організації можуть надавати допомогу. До цього списку додано військовослужбовців, учасників бойових дій, співробітників силових структур, а також членів родин військових, працівників сил цивільного захисту, що беруть або брали участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони.

Ці зміни відкривають нові можливості для благодійних організацій допомагати військовим та цивільним особам, що постраждали внаслідок агресії.

Довідково: відповідні зміни були внесені Законом України від 17 грудня 2024 року № 4143-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України окремих товарів оборонного призначення».

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