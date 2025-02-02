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Пассажиропоток через украинскую границу уменьшился, но тенденция к возвращению сохраняется

19:32, 2 февраля 2025
Пассажиропоток через украинскую границу снизился на 4% в конце января 2025 года.
Пассажиропоток через украинскую границу уменьшился, но тенденция к возвращению сохраняется
Фото из открытых источников
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По данным Государственной пограничной службы Украины, на неделе с 25 по 31 января 2025 года пассажиропоток через украинскую границу уменьшился на 4% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 435 тысяч человек. В частности, количество выездов из Украины снизилось с 220 тысяч до 213 тысяч, а въездов - с 233 тысяч до 222 тысяч.

В то же время, с завершением праздников, третью неделю подряд фиксируется чистый приток в Украину. Это указывает на стабильную тенденцию к росту потока лиц, которые возвращаются, в частности, в условиях войны и роста потребности в восстановлении экономической ситуации в стране.

Количество транспортных средств, которые проследовали через пункты пропуска, сократилось с 119 тысяч до 115 тысяч, а поток гуманитарных грузов снизился с 586 до 493. Однако на некоторых пунктах пропуска, в частности на «Лужанке» и «Вилоке» на границе с Венгрией, отмечаются небольшие очереди из 5 легковых автомобилей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2025 году количество пересечений границы людьми значительно выше. Например, за семь дней января 2024 года выехало 205 тысяч человек, а въехало - 202 тысячи, что свидетельствует о положительной динамике возвращения граждан.

Эти тенденции особенно актуальны на фоне растущего оттока беженцев, начавшегося с началом войны, а также ограничений, связанных с мобилизацией в России и обстрелами энергетической инфраструктуры. По данным НБУ, отток мигрантов в 2024 году составил 0,5 миллиона человек, с прогнозом на 2025 год - 0,2 миллиона.

Заместитель министра экономики Сергей Соболев отмечал, что возвращение каждых 100 тысяч украинцев добавляет 0,5% к ВВП, что может иметь большое значение для экономического восстановления страны.

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