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У Канаді після указу Трампа у відповідь оголосили про 25% тарифи на товари із США

09:10, 2 лютого 2025
У відповідь Канада запроваджує 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів.
У Канаді після указу Трампа у відповідь оголосили про 25% тарифи на товари із США
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Як писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп ввів тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Відтепер, імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю.

У відповідь Канада запроваджує 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів. Про це оголосив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише Укрінформ.

«Канада відреагує на торговельні дії США, запровадивши 25% мита на американські товари, загальною вартістю 155 млрд дол. Зокрема у вівторок набудуть чинності мита на товари вартістю 30 млрд дол., а надалі – мита на американські товари вартістю ще 125 млрд дол. через 21 день, аби канадські компанії й постачальники мали змогу знайти альтернативу», - сказав глава уряду.

За його словами, дзеркальні кроки Канади будуть далекосяжними й стосуватимуться багатьох товарів: американського вина, пива й бурбону, фруктів і фруктового соку, в тому числі помаранчевого, а також парфумів, одягу, взуття «та багато чого іншого».

«У рамках нашої відповіді, разом з урядами провінцій і територій ми розглядаємо й нетарифні дії, повʼязані серед іншого з критично важливими мінералами, енергетикою, державними закупівлями й іншими партнерствами», - вказав Трюдо.

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США Дональд Трамп Канада

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