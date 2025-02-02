У Китаї розкритикували нові мита Трампа та заявили про контрзаходи

Китай заявив про намір оскаржити це рішення у Світовій організації торгівлі та запровадити відповідні контрзаходи.

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Міністерство торгівлі Китаю різко засудило рішення президента США Дональда Трампа запровадити нові 10-відсоткові мита на китайський експорт до країни, заявивши про намір оскаржити це рішення у Світовій організації торгівлі (СОТ) та запровадити відповідні контрзаходи. Про це пише The New York Times.

«Китай висловлює жаль з приводу американських дій і порушить проти них судову справу у Світовій організації торгівлі. Китай також «прийте відповідні контрзаходи, щоб надійно захистити свої права та інтереси», — йдеться в заяві. Водночас там не уточнюється про які «контрзаходи» йде мова.

Як зазначається, Світова організація торгівлі втратила частину своєї ефективності через неможливість формувати апеляційний орган, а це значно обмежує можливості для юридичного вирішення торговельних спорів на глобальному рівні.

Коли президент Трамп вводив мита на китайські товари під час свого першого терміну, Китай щоразу відповідав митами на американський експорт, не чекаючи дозволу СОТ. Але оскільки Китай продає в Сполучені Штати набагато більше, ніж купує, у Китаї швидко закінчилися американські товари, на які можна було ввести мита.

Трамп пояснив, що ввів мита на Китай частково для того, щоб зупинити потік фентанілу та його інгредієнтів до Мексики.

У відповідь Міністерство торгівлі Китаю закликало Сполучені Штати «розглядати та вирішувати свої проблеми з фентанілом та інші об’єктивно та раціонально, а не погрожувати іншим країнам митами».

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