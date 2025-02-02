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В Китае раскритиковали новые пошлины Трампа и заявили о контрмерах

08:52, 2 февраля 2025
Китай заявил о намерении обжаловать это решение во Всемирной торговой организации и ввести соответствующие контрмеры.
В Китае раскритиковали новые пошлины Трампа и заявили о контрмерах
Источник фото: Freepik
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Министерство торговли Китая резко осудило решение президента США Дональда Трампа ввести новые 10-процентные пошлины на китайский экспорт в страну, заявив о намерении обжаловать это решение во Всемирной торговой организации (ВТО) и ввести соответствующие контрмеры. Об этом пишет The New York Times.

«Китай выражает сожаление по поводу американских действий и возбудит против них судебное дело во Всемирной торговой организации. Китай также «примет соответствующие контрмеры, чтобы надежно защитить свои права и интересы», — говорится в заявлении. В то же время там не уточняется о каких «контрмерах» идет речь.

Как отмечается, Всемирная торговая организация потеряла часть своей эффективности из-за невозможности формировать апелляционный орган, а это значительно ограничивает возможности для юридического разрешения торговых споров на глобальном уровне.

Когда президент Трамп вводил пошлины на китайские товары во время своего первого срока, Китай каждый раз отвечал пошлинами на американский экспорт, не дожидаясь разрешения ВТО. Но поскольку Китай продает в Соединенные Штаты гораздо больше, чем покупает, в Китае быстро кончились американские товары, на которые можно было ввести пошлины.

Трамп объяснил, что ввел пошлины на Китай частично для того, чтобы остановить поток фентанила и его ингредиентов в Мексику.

В ответ Министерство торговли Китая призвало Соединенные Штаты «рассматривать и решать свои проблемы с фентанилом и другими объективно и рационально, а не угрожать другим странам пошлинами».

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США Дональд Трамп Китай

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