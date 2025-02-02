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Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая

08:34, 2 февраля 2025
Теперь импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая.
Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая
Источник фото: The White House
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Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении таможенных тарифов на импорт товаров из трех крупнейших торговых партнеров страны – Канады, Мексики и Китая. Об этом говорится в сообщении The Washington Post.

Начиная с 4 февраля импортеры будут платить новый 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики и 10-процентный сбор на товары из Китая.

Согласно торговому соглашению, которое Трамп подписал во время своего первого срока, большинство товаров из Канады и Мексики не тарифицировались, в то время как многие китайские товары облагались налогом на уровне до 25%.

Новые тарифы являются дополнением к этим сборам.

В то же время уточняется, что США вводят 10% пошлины на сырую нефть из Канады.

Ранее Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлины для Мексики и Канады с февраля.

Добавим, Джастин Трюдо заявил, что Канада готова к ответу, если США введут 25% пошлины.

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США Дональд Трамп Китай Мексика Канада

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