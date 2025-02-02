Дональд Трамп ввів тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю

Президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження митних тарифів на імпорт товарів з трьох найбільших торговельних партнерів країни – Канади, Мексики, а також Китаю. Про це йдеться в повідомленні The Washington Post.
Починаючи з 4 лютого імпортери сплачуватимуть новий 25-відсотковий податок на товари з Канади та Мексики та 10-відсотковий збір на товари з Китаю.
Відповідно до торгівельної угоди, яку Трамп підписав під час свого першого терміну, більшість товарів із Канади й Мексики не тарифікувалися, тоді як багато китайських товарів оподатковувалися на рівні до 25%.
Нові тарифи є доповненням до цих зборів.
Водночас уточнюється, що США вводять 10% мита на сиру нафту з Канади.
Раніше Дональд Трамп анонсував введення 25% мита для Мексики та Канади з лютого.
Додамо, Джастін Трюдо заявив, що Канада готова до відповіді, якщо США запровадять 25% мита.
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