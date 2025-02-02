Дональд Трамп ввів тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю

Відтепер, імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю.

Джерело фото: The White House

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Президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження митних тарифів на імпорт товарів з трьох найбільших торговельних партнерів країни – Канади, Мексики, а також Китаю. Про це йдеться в повідомленні The Washington Post.

Починаючи з 4 лютого імпортери сплачуватимуть новий 25-відсотковий податок на товари з Канади та Мексики та 10-відсотковий збір на товари з Китаю.

Відповідно до торгівельної угоди, яку Трамп підписав під час свого першого терміну, більшість товарів із Канади й Мексики не тарифікувалися, тоді як багато китайських товарів оподатковувалися на рівні до 25%.

Нові тарифи є доповненням до цих зборів.

Водночас уточнюється, що США вводять 10% мита на сиру нафту з Канади.

Раніше Дональд Трамп анонсував введення 25% мита для Мексики та Канади з лютого.

Додамо, Джастін Трюдо заявив, що Канада готова до відповіді, якщо США запровадять 25% мита.

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