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В Канаде после указа Трампа в ответ объявили о 25% тарифах на товары из США

09:10, 2 февраля 2025
В ответ Канада вводит 25% пошлины на импорт широкого перечня американских товаров.
В Канаде после указа Трампа в ответ объявили о 25% тарифах на товары из США
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая. Теперь импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая.

В ответ Канада вводит 25% пошлины на импорт широкого перечня американских товаров. Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.

«Канада отреагирует на торговые действия США, введя 25% пошлины на американские товары общей стоимостью 155 млрд дол. В частности, во вторник вступят в силу пошлины на товары стоимостью 30 млрд долл., а в дальнейшем – пошлины на американские товары стоимостью еще 125 млрд дол. через 21 день, чтобы канадские компании и поставщики смогли найти альтернативу», - сказал глава правительства.

По его словам, зеркальные шаги Канады будут делекоглядными и будут касаться многих товаров: американского вина, пива и бурбона, фруктов и фруктового сока, в том числе апельсинового, а также духов, одежды, обуви «и многого другого».

«В рамках нашего ответа, вместе с правительствами провинций и территорий, мы рассматриваем и нетарифные действия, связанные среди прочего с критически важными минералами, энергетикой, государственными закупками и другими партнерствами», - указал Трюдо.

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США Дональд Трамп Канада

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