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Дональд Трамп вновь предложил Канаде стать 51-м штатом США

16:22, 2 февраля 2025
Президент США предлагает Канаде объединиться.
Дональд Трамп вновь предложил Канаде стать 51-м штатом США
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Американский президент Дональд Трамп снова предложил Канаде стать 51-м штатом США. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

В таком случае, по его словам, будут обеспечены низкие налоги и лучшая военная защита Канаде.

«Тогда будут гораздо более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады — и никаких тарифов», - заявил президент США.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая. Теперь импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая.

В ответ Канада вводит 25% пошлины на импорт широкого перечня американских товаров. 

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США Дональд Трамп Канада

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