Як оформити трудовий договір при спрощеному режимі регулювання — роз’яснення Держпраці

Умови та особливості оформлення договору при спрощеному режимі регулювання трудових відносин.

Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, як оформлюється трудовий договір при спрощеному режимі регулювання трудових відносин.

Спрощений режим регулювання трудових відносин застосовується до трудових відносин згідно зі ст. 495 КЗпП України.

Для того, щоб можна було застосувати спрощений режим, роботодавець має бути суб’єктом малого або середнього підприємництва із середньою кількістю працівників за календарний рік не більше 250 осіб. Працівник при цьому повинен мати розмір заробітної плати понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати.

В умовах спрощеного режиму трудовий договір є основним засобом регулювання трудових відносин між працівником та роботодавцем згідно із ст. 21 КЗпП України.

Сторони трудового договору можуть на власний розсуд за взаємною згодою врегулювати свої відносини в частині виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати, надбавок, премій, норм робочого часу та відпочинку. Працівник вважається проінформованим про умови праці з моменту підписання ним трудового договору.

Трудовий договір укладається в письмовій формі державною мовою у двох примірниках.

За згодою між працівником і роботодавцем трудовий договір можна укласти у формі електронного документа.

Укладення трудового договору оформлюють наказом роботодавця з повідомленням до органів Державної податкової служби.

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