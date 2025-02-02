Україна отримала $75 млрд з обіцяних США $177 млрд, – Володимир Зеленський

Президент України розповів про реальний обсяг підтримки від США.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Associated Press заявив, що Україна отримала менше половини обіцяних США $177 мільярдів. За словами президента, реальна сума підтримки склала близько $75 мільярдів.

«Я коли чую, раніше чув і сьогодні ми чуємо від США, що Америка дала Україні сотні мільярдів – 177 – якщо сказати більш точно. Я як Президент воюючої країни вам говорю. Ми отримали більше 75. Тобто 100 млрд з 177, або 200 навіть, як говорять деякі люди, ми ніколи не отримували. Ми отримували це не грошима, а зброєю. Зброєю ми отримали на 70 з чимось мільярдів. Є навчання, тренування, додатково транспорт, були гуманітарні програми, соціальні тощо. Але коли говорять, що Україна під час війни отримали 200 млрд доларів на підтримку армії тощо – це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші», – додав Президент.

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