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Як в Резерв+ згенерувати електронне направлення на ВЛК – пояснення Міноборони

18:10, 2 лютого 2025
Військовозобов’язані можуть отримати направлення на ВЛК через додаток Резерв+.
Як в Резерв+ згенерувати електронне направлення на ВЛК – пояснення Міноборони
Фото: НикВести
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Міністерство оборони України розповіло про важливу функцію для військовозобов'язаних – тепер можна отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії без необхідності відвідувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Як працює нова функція?

Раніше військовозобов'язані могли отримати направлення на ВЛК тільки в паперовій формі, відвідавши ТЦК. Тепер цей процес можна значно спростити, подаючи запит через застосунок Резерв+. Для цього достатньо авторизуватися в додатку і подати запит за кілька кліків. Через добу користувач отримує сповіщення з усіма необхідними деталями: номером направлення, адресою медзакладу та інформацією про ТЦК, яке підписало направлення.

Хто може скористатися послугою?

Нова функція доступна для військовозобов'язаних, які хочуть пройти огляд на придатність до військової служби, але ще не отримали повістку на ВЛК. Якщо людина вже має повістку, то для проходження комісії їй слід звернутись до ТЦК.

Що робити після ВЛК?

Після проходження ВЛК немає потреби йти до ТЦК для оновлення військово-облікового документа. Вся необхідна інформація буде надіслана до реєстру «Оберіг», і оновлений документ з'явиться в Резерв+.

Електронне направлення – добровільне

Важливо, що послуга електронного направлення є добровільною. Ініціативу може проявити тільки користувач, що бажає пройти огляд, а повістки на проходження ВЛК залишаються паперовими і надходять традиційним способом через пошту.

Чи будуть направлення на ВЛК повністю цифровими?

Паперова альтернатива для направлень зберігається. Якщо військовозобов'язаний не має змоги користуватися смартфоном, він може отримати паперове направлення через ТЦК, як це було раніше.

Як часто треба проходити ВЛК?

Постанова ВЛК про придатність до військової служби є дійсною протягом року з моменту закінчення медичного огляду. Тому військовозобов'язаним необхідно регулярно оновлювати медичну інформацію, проходячи огляд щорічно.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронювання?

Військовозобов'язані з бронюванням чи відстрочкою не повинні проходити ВЛК, за винятком осіб зі статусом «обмежено придатний». Вони повинні пройти повторний огляд у визначений законом термін, навіть якщо мають бронювання чи відстрочку.

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ТЦК Міноборони ВЛК Резерв+ військовозобов'язаний

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