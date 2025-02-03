В Івано-Франківську в гуртожитку загорівся чайник та холодильник

Мешканці швидко загасили вогонь вогнегасником.

Фото: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

В Івано-Франківську виникла пожежа в гуртожитку на вулиці Тичини. За інформацією ГУ ДСНС на Прикарпатті, полум'я спалахнуло через загоряння холодильника та електрочайника.

Завдяки наявності вогнегасника, мешканці гуртожитку змогли швидко загасити вогонь ще до того, як він розповсюдився по приміщенню. Рятувальники, що прибули на місце, підтвердили успішну ліквідацію пожежі.

До їхнього прибуття 40 мешканців гуртожитку самостійно евакуювалися на свіже повітря і не постраждали.

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