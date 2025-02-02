Суд обязал застройщика ЖК Manhattan City уплатить Киеву более 69 млн грн

Строили без уплаты взноса: застройщик Manhattan City проиграл суд городу.

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Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с ООО «Мелвикс» 69,34 млн грн паевого взноса на развитие городской инфраструктуры. Об этом свидетельствует решение суда по делу № 910/11281/24.

Застройщик ЖК Manhattan City получил разрешение от КГГА на строительство еще в 2007 году, заключив договор долевого участия. Документ предусматривал пересмотр суммы взноса в случае изменения характеристик проекта.

В 2016 году Киевсовет разрешил «Мелвиксу» изменить целевое назначение земельного участка, однако компания не заключила новый договор долевого участия, как того требовали власти города.

Прокуратура подала иск в суд, требуя от застройщика вернуть 69,34 млн грн безосновательно сохраненных средств. Суд встал на сторону города, отметив, что уплата паевых взносов является обязательным условием строительства жилых комплексов.

Как сообщают СМИ, владельцем и руководителем ООО «Мелвикс» является Александр Становский.

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