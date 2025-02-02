США и Россия контактировали на уровне разведок на протяжении всей войны – Владимир Зеленский

По словам Зеленского, западные партнеры часто мешали Украине наносить удары по России из-за «красных линий».

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине известно о постоянных контактах между США и Россией на уровне разведок на протяжении всей войны. По его словам, эти контакты имели целью установление «красных линий», чтобы война оставалась контролируемой. Об этом глава государства рассказал в интервью для Associated Press.

Зеленский сравнил роль западной разведки с «саперами на минном поле», которые оценивают ситуацию, чтобы определить, что может приблизить к завершению войны. В то же время он подчеркнул, что «без Украины ничего нельзя построить».

«Происходит вроде бы контроль войны, в котором все будут терять. В первую очередь Украина. Я помню, как партнеры говорили не делать шаги, которые приведут к эскалации. Например, я очень долго «выбивал» возможность на дальнобойные действия, но мне этого не давали, потому что говорили, что это переход «красных линий», - отметил Президент.

Зеленский рассказал, что западные партнеры неоднократно предостерегали от шагов, которые могли бы привести к эскалации, в частности, от дальнобойных ударов по России, что, по словам партнеров, могло бы вызвать ответ от РФ.

«Они угрожали ядерными и другими месседжами. Это свидетельствует о том, что [западные и российские разведки] между собой разговаривали. Потому что не могут просто так США или кто-то из Европы сказать: если вы будете бить вглубь по военным целям России, то РФ может нанести ядерный удар», - добавил он.

По словам Зеленского, задержка вооружения была связана не с финансовыми вопросами, а с политической волей партнеров.

«Что приводило потом к нашим потерям территорий, к нашей слабости, к паузам в поставках оружия. Так было с Air Defence, так было с Patriot», - отметил Зеленский.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский объяснил, чем переговоры между США и РФ без участия Украины опасны для всех.

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