Берлинское агентство убрали рекламу с кадрами войны в Украине

Агентство Lure отменило рекламу с кадрами войны и российским медиа после требования Украины.

Фото: aussiedlerbote.de

Берлинское рекламное агентство Lure убрало все материалы, связанные с кампанией, в которой использовались кадры войны в Украине и англоязычной версии российского издания «Медуза». Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

«Только что получил ответ от креативного директора и основателя Lure. Главное - агентство удалило все материалы, а также проинструктировало партнеров немедленно прекратить их демонстрацию на любых платформах», - написал дипломат.

В то же время Макеев призвал украинцев в Германии убедиться, что кампанию действительно отменили, и сообщать о случаях демонстрации роликов или визуальной рекламы.

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