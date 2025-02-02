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В Павлограде произошел взрыв возле ТЦК, есть пострадавший

20:44, 2 февраля 2025
В результате взрыва возле ТЦК в Павлограде один мужчина получил ранения.
В Павлограде произошел взрыв возле ТЦК, есть пострадавший
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В Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв возле здания ТЦК и СП. В результате инцидента ранения получил один человек.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

«Полиция работает на месте взрыва возле здания РТЦК и СП в Павлограде. По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина», - говорится в сообщении.

По информации полиции, вызов на место происшествия поступил около 18:40, после чего правоохранители оперативно выехали на место.

«Сегодня вечером возле здания Павлоградского РТЦК и СП произошел взрыв неустановленного предмета. По предварительной информации, в результате инцидента ранения получил один человек. Состояние пострадавшего - легкое», - отметили в ТЦК

Сейчас полицейские проводят следственные действия.

Напомним, 1 февраля в здании Ровенского ТЦК прогремел взрыв, в результате которого пострадали люди.

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полиция ТЦК

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