В Павлограде произошел взрыв возле ТЦК, есть пострадавший

В Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв возле здания ТЦК и СП. В результате инцидента ранения получил один человек.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
«Полиция работает на месте взрыва возле здания РТЦК и СП в Павлограде. По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина», - говорится в сообщении.
По информации полиции, вызов на место происшествия поступил около 18:40, после чего правоохранители оперативно выехали на место.
«Сегодня вечером возле здания Павлоградского РТЦК и СП произошел взрыв неустановленного предмета. По предварительной информации, в результате инцидента ранения получил один человек. Состояние пострадавшего - легкое», - отметили в ТЦК
Сейчас полицейские проводят следственные действия.
Напомним, 1 февраля в здании Ровенского ТЦК прогремел взрыв, в результате которого пострадали люди.
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