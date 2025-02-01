У Рівному у будівлі обласного ТЦК стався вибух

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту є постраждалі та загиблі.

У Рівному у будівлі обласного ТЦК пролунав вибух. Спецслужби ДСНС, швидка та поліція вже на місці. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Попередньо є постраждалі та загиблі Офіційно поки немає інформації.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Пирятині Полтавської області чоловік застрелив з мисливської рушниці військовослужбовця Полтавського РТЦК.

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