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У Рівному у будівлі обласного ТЦК стався вибух

17:12, 1 лютого 2025
За попередньою інформацією, внаслідок інциденту є постраждалі та загиблі.
У Рівному у будівлі обласного ТЦК стався вибух
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У Рівному у будівлі обласного ТЦК пролунав вибух. Спецслужби ДСНС, швидка та поліція вже на місці. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Попередньо є постраждалі та загиблі Офіційно поки немає інформації. 

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Пирятині Полтавської області чоловік застрелив з мисливської рушниці військовослужбовця Полтавського РТЦК. 

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Рівне ТЦК

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