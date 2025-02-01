Про що пенсіонери зобовʼязані повідомляти ПФУ, щоб не втратити пенсію

Пенсіонери зобовʼязані повідомляти ПФУ про певні зміни. До таких належать зміни в місці проживання, паспортні дані та інші важливі обставини, що можуть впливати на їх пенсійні виплати. Про це нагадали у Пенсійному фонді Закарпатської області.
Згідно з Порядком подання документів для призначення або перерахунку пенсій, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України, пенсіонери мають 10 днів для повідомлення наступної інформації:
Невиконання цієї вимоги може призвести до припинення пенсійних виплат.
Повідомити ПФУ можна через найближчий сервісний центр або скориставшись особистим електронним кабінетом на вебпорталі ПФУ.
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