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Про що пенсіонери зобовʼязані повідомляти ПФУ, щоб не втратити пенсію

19:04, 1 лютого 2025
Пенсіонери зобов'язані повідомляти ПФУ про зміни в особистих даних протягом 10 днів, щоб уникнути припинення виплати пенсії.
Про що пенсіонери зобовʼязані повідомляти ПФУ, щоб не втратити пенсію
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Пенсіонери зобовʼязані повідомляти ПФУ про певні зміни.  До таких належать зміни в місці проживання, паспортні дані та інші важливі обставини, що можуть впливати на їх пенсійні виплати. Про це нагадали у Пенсійному фонді Закарпатської області.

Згідно з Порядком подання документів для призначення або перерахунку пенсій, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України, пенсіонери мають 10 днів для повідомлення наступної інформації:

  • отримання нового паспорта громадянина України (ID-картки);
  • отримання нового паспорта у разі його втрати або викрадення;
  • зміна прізвища;
  • зміна ідентифікаційного коду;
  • зміна адреси проживання;
  • працевлаштування або звільнення з роботи.

Невиконання цієї вимоги може призвести до припинення пенсійних виплат.

Повідомити ПФУ можна через найближчий сервісний центр або скориставшись особистим електронним кабінетом на вебпорталі ПФУ.

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