Молдова почала постачати газ до Придністров’я

Компанія Moldovagaz 1 лютого почала перші поставки газу у невизнане Придністров’я обсягом в 3 млн кубометрів.

Фото: md.kp.media

1 лютого молдовська компанія Moldovagaz направила до невизнаного Придністров'я партію природного газу обсягом 3 мільйони кубометрів. Блакитне паливо постачається у кредит, гарантом якого виступає Євросоюз. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Moldovagaz Вадим Чебан, передає Moldova 1.

Газ закачують в трубопровідну систему на лівому березі Дністра, обсяги - достатні "для підтримки тиску".

Чебан зауважив, що Moldovagaz поки що постачає до регіону лише цей обсяг. А щодо інших поставок, які будуть здійснюватися за підтримки Євросоюзу компанією Energocom, рішення ухвалюватиме Комісія з надзвичайних ситуацій найближчим часом.

Так званий глава невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський у Telegram повідомив про скасування віялових відключень, які запровадили на початку року. За його словами, до кінця доби на Молдавській ДРЕС відновлять генерацію.

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