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Молдова начала поставлять газ в Приднестровье

16:54, 1 февраля 2025
Компания Moldovagaz 1 февраля начала первые поставки газа в непризнанное Приднестровье объемом 3 млн кубометров.
Молдова начала поставлять газ в Приднестровье
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Молдавская компания Moldovagaz направила в непризнанное Приднестровье партию природного газа объемом 3 миллиона кубометров. Голубое топливо поступает в кредит, гарантом которого выступает Евросоюз. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Moldovagaz Вадим Чебан, передает Moldova 1.

Газ закачивают в трубопроводную систему на левом берегу Днестра, объемы – достаточные "для поддержания давления".

Чебан отметил, что Moldovagaz пока поставляет в регион только этот объем. А по другим поставкам, которые будут осуществляться при поддержке Евросоюза компанией Energocom, решение будет принимать Комиссия по чрезвычайным ситуациям в ближайшее время.

Так называемый глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в Telegram сообщил об отмене веерных отключений, введенных в начале года. По его словам, до конца суток на Молдавской ГРЭС возобновят генерацию.

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Молдова

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