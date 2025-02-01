О чем пенсионеры обязаны сообщать ПФУ, чтобы не потерять пенсию

Пенсионеры обязаны сообщать ПФУ об изменениях в личных данных в течение 10 дней во избежание прекращения выплаты пенсии.

Пенсионеры обязаны уведомлять ПФУ об определенных изменениях. К ним относятся изменения в месте проживания, паспортные данные и другие важные обстоятельства, которые могут влиять на их пенсионные выплаты. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Закарпатской области.

Согласно Порядку представления документов для назначения или перерасчета пенсий, утвержденному постановлением правления Пенсионного фонда Украины, пенсионеры имеют 10 дней для уведомления следующей информации:

получение нового паспорта гражданина Украины (ID-карты);

получение нового паспорта в случае его потери или угона;

смена фамилии;

изменение идентификационного кода;смена адреса проживания;

трудоустройство или увольнение с работы.

Невыполнение этого требования может привести к прекращению пенсионных выплат.

Сообщить ПФУ можно через ближайший сервисный центр или воспользовавшись личным электронным кабинетом на веб-портале ПФУ.

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