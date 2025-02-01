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О чем пенсионеры обязаны сообщать ПФУ, чтобы не потерять пенсию

19:04, 1 февраля 2025
Пенсионеры обязаны сообщать ПФУ об изменениях в личных данных в течение 10 дней во избежание прекращения выплаты пенсии.
О чем пенсионеры обязаны сообщать ПФУ, чтобы не потерять пенсию
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Пенсионеры обязаны уведомлять ПФУ об определенных изменениях. К ним относятся изменения в месте проживания, паспортные данные и другие важные обстоятельства, которые могут влиять на их пенсионные выплаты. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Закарпатской области.

Согласно Порядку представления документов для назначения или перерасчета пенсий, утвержденному постановлением правления Пенсионного фонда Украины, пенсионеры имеют 10 дней для уведомления следующей информации:

  • получение нового паспорта гражданина Украины (ID-карты);
  • получение нового паспорта в случае его потери или угона;
  • смена фамилии;
  • изменение идентификационного кода;смена адреса проживания;
  • трудоустройство или увольнение с работы.

Невыполнение этого требования может привести к прекращению пенсионных выплат.

Сообщить ПФУ можно через ближайший сервисный центр или воспользовавшись личным электронным кабинетом на веб-портале ПФУ.

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