О чем пенсионеры обязаны сообщать ПФУ, чтобы не потерять пенсию

Пенсионеры обязаны уведомлять ПФУ об определенных изменениях. К ним относятся изменения в месте проживания, паспортные данные и другие важные обстоятельства, которые могут влиять на их пенсионные выплаты. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Закарпатской области.
Согласно Порядку представления документов для назначения или перерасчета пенсий, утвержденному постановлением правления Пенсионного фонда Украины, пенсионеры имеют 10 дней для уведомления следующей информации:
Невыполнение этого требования может привести к прекращению пенсионных выплат.
Сообщить ПФУ можно через ближайший сервисный центр или воспользовавшись личным электронным кабинетом на веб-портале ПФУ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.