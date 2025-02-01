Практика судов
  1. В Украине

В Ровно в здании областного ТЦК произошел взрыв

17:12, 1 февраля 2025
По предварительной информации, в результате инцидента есть пострадавшие и погибшие.
В Ровно в здании областного ТЦК произошел взрыв
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровно в здании областного ТЦК раздался взрыв. Спецслужбы ГСЧС, скорая и полиция уже на месте. Об этом сообщают местные СМИ.

Предварительно есть пострадавшие и погибшие. Официально пока нет информации.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Пирятине Полтавской области мужчина застрелил из охотничьего ружья военнослужащего Полтавского РТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Ровно ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть после 29 ноября, не могут автоматически освободиться от уголовной ответственности

Военные, осуществившие СЗЧ после 29 ноября, не могут вернуться на службу и освободиться от уголовной ответственности по упрощенному алгоритму – Минобороны.

ЕС может начать переговоры о вступлении Украины до марта – с раздела относительно правосудия и основополагающих прав

Уже до марта ЕС может начать работу с Киевом над переговорными разделами о судоустройстве и основных правах, правосудии и функционировании демократических институтов.

Кабмин ввел электронное направление на ВЛК через Резерв+

Военнообязанные смогут сами формировать запрос на ВЛК через Резерв+.

Обжалование определения об отказе в закрытии уголовного производства в апелляционном порядке не предусмотрено УПК – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что согласно ч. 11 ст. 284 УПК в апелляционном порядке может быть обжаловано только определение о закрытии уголовного производства, впрочем, обжалование определения об отказе в закрытии уголовного производства, содержанием указанной нормы не предусмотрено.

Высший чиновник Минфина США отстранен и уволен из-за отказа дать доступ команде DOGE к проверке системы для выплат триллионов долларов, в том числе на гранты

Чиновник Минфина Дэвид Лебрик, который проработал 35 лет, не захотел давать доступ команде Илона Маска для аудита платежной системы, которая используется для выплат США триллионов долларов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду