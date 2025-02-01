В Ровно в здании областного ТЦК произошел взрыв

По предварительной информации, в результате инцидента есть пострадавшие и погибшие.

В Ровно в здании областного ТЦК раздался взрыв. Спецслужбы ГСЧС, скорая и полиция уже на месте. Об этом сообщают местные СМИ.

Предварительно есть пострадавшие и погибшие. Официально пока нет информации.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Пирятине Полтавской области мужчина застрелил из охотничьего ружья военнослужащего Полтавского РТЦК.

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