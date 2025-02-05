Задержали трех гражданин, которые совершили теракт возле здания Павлоградского ТЦК

Подозреваемые готовились к совершению другого террористического акта.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 2 февраля в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв возле здания ТЦК и СП. В результате инцидента ранения получил один человек.

5 февраля Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила, что разоблачены и задержаны трое подозреваемых.

Правоохранители установили, что житель г. Павлоград, выполняя задания и инструкции представителя российских спецслужб, изготовил самодельное взрывное устройство и оставил его в определенном месте. Через некоторое время до г. Павлоград приехали двое одесситов, также завербованных спецслужбами РФ, забрали с определенного места это взрывное устройство и переместили его в здание Павлоградского РТЦК и СП, где привели в действие взрывчатку. Во время теракта подозреваемые фиксировали все видео для отчета своим кураторам.

«Кроме того, следствие установило, что подозреваемые готовились к совершению другого террористического акта. В обмен на сотрудничество с агрессором предатели надеялись на скорый заработок», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемых. В настоящее время суд рассматривает ходатайство прокуроров об избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей.

Им инкриминировано совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц, что привело к причинению значительного имущественного вреда и других тяжких последствий (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Напомним, 1 февраля в здании Ровенского ТЦК прогремел взрыв, в результате которого пострадали люди.

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