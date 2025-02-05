Кит Келлог на Мюнхенской конференции расскажет о планах Трампа по окончании войны в Украине

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ анонсировал свое участие в конференции в Мюнхене.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог примет участие в конференции в Мюнхене, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Свое участие в мероприятии он анонсировал в соцсети Х.

На конференции Келлог расскажет о планах Трампа по окончании войны в Украине.

«Рад сообщить о своем участии в Мюнхенской конференции безопасности-2025. Как специальный представитель президента США по России и Украине, я с нетерпением жду разговора о цели Дональда Трампа покончить с кровопролитной и дорогой войной в Украине. Я встречусь с союзниками Америки, готовыми работать с нами», - отметил Келлог.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что уже есть рабочие даты визита команды специального представителя президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога.

Добавим, что Кит Келлог официально стал специальным представителем США по вопросам Украины и РФ.

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