Согласуются даты и состав, — Зеленский о визите команды Келлога в Украину

Президент Украины сообщил о согласовании рабочих дат визита команды Кита Келлога.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже есть рабочие даты визита команды специального представителя президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога. Об этом Глава государства сказал журналистам во вторник, 4 января.

«Происходят контакты между нашими командами. Я думаю, что именно сейчас глава Офиса завершил разговор с Волтцем, и с Келлогом моя команда имела контакт вчера», - сказал Глава государства.

По словам Президента Украины, согласовываются даты и состав команды.

«И мы согласовываем даты, у нас уже есть рабочие даты, когда команда американская приедет. Сейчас согласовываются даты и состав, и мы ждем команды, и будем вместе работать», - добавил Зеленский.

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