Узгоджуються дати і склад, — Зеленський про візит команди Келлога до України

Президент України повідомив про узгодження робочих дат візиту команди Кіта Келлога.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уже є робочі дати візиту команди спеціального представника президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіта Келлога. Про це глава держави сказав журналістам у вівторок, 4 січня.

«Відбуваються контакти між нашими командами. Я думаю, що саме зараз голова Офісу завершив розмову з Волтцем, і з Келлогом моя команда мала контакт вчора», - сказав Глава держави.

За словами Президента України, наразі узгоджуються дати і склад команди.

«І ми узгоджуємо дати, у нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде. Зараз узгоджуються дати і склад, і ми чекаємо на команду, і будемо разом працювати», - додав Зеленський.

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