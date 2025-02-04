Володимир Зеленський відповів на заяву Дональда Трампа про рідкоземельні метали

Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова видобувати корисні копалини разом з партнерами.

Фото: president.gov.ua

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп запропонував обмін рідкоземельних металів з України на військову допомогу США, що відповідає одному з пунктів українського Плану перемоги.

Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву Трампа про рідкоземельні метали.

«Ми відкриті до того, що все це (корисні копалини - ред.) може бути розроблено з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще у вересні, коли у нас була зустріч з президентом Трампом у Нью-Йорку.

Я йому казав: Ми будемо відкриті. Ми відкриті, щоб заходили інвестиції американських компаній», - сказав Володимир Зеленський журналістам після зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.