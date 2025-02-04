Податкова нагадує нюанси повідомлення органами місцевої влади про орендарів держземлі

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подати податковій за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів.

Управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДПС у Вінницькій області нагадує нюанси повідомлення органами місцевої влади про орендарів держземлі.

Зазначається, що відповідно до п. 288.1 ПКУ підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форму надання інформації затверджено наказом Мінфіну від 17.09.2015 №783 «Про затвердження форми Переліку орендарів, з якими укладено договори оренди землі державної або комунальної власності».

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