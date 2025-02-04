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Налоговая напоминает нюансы сообщения органами местных властей об арендаторах госземли

23:59, 4 февраля 2025
Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, заключающие договоры аренды земли, должны до 1 февраля представить налоговому по местонахождению земельного участка перечни арендаторов.
Налоговая напоминает нюансы сообщения органами местных властей об арендаторах госземли
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Управление налогообложения юридических лиц ГУ ГНС в Винницкой области напоминает нюансы сообщения органами местных властей об арендаторах госземли.

Отмечается, что согласно п. 288.1 НКУ основанием для начисления арендной платы за земельный участок есть договор аренды такого земельного участка.

Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, заключающие договоры аренды земли, должны до 1 февраля представить контролирующему органу по местонахождению земельного участка перечни арендаторов, с которыми заключены договоры аренды земли на текущий год, и информировать соответствующий контролирующий орган о заключении новых, внесение изменений в существующих договоров аренды земли и их расторжение до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли указанные изменения.

Форма предоставления информации утверждена приказом Минфина от 17.09.2015 №783 «Об утверждении формы Перечня арендаторов, с которыми заключены договоры аренды земли государственной или коммунальной собственности».

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налоговая земля

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