Какие требования к выполнению работ на высоте — разъяснение от Гоструда

В Гоструда рассказали о мерах безопасности при работах на высоте.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда объясняет, какие требования к выполнению работ на высоте.

Роботи на висоті – це роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, а також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше.

Верхолазні роботи – це роботи, що виконуються з будь-яких елементів конструкцій або зі спеціальних монтажних пристроїв на висоті понад 5 м від землі або найближчого робочого настилу.

Види робіт на висоті:

– монтажні та демонтажні роботи;

– ремонтні та будівельні роботи;

– очисні та фарбувальні роботи;

– електромонтажні роботи;

– інші роботи.

Ризики при роботах на висоті:

– падіння з висоти;

– падіння предметів з висоти;

– ураження електричним струмом;

– інші ризики.

Заходи безпеки при роботах на висоті:

– використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ): запобіжний пояс, каска, страхувальні лямки, карабіни, мотузки, рукавиці, захисні окуляри;

– використання огорож та настилів;

– застосування інструменту та обладнання, що відповідає вимогам безпеки;

– проведення інструктажів з охорони праці;

– нагляд за безпечним виконанням робіт;

Вимоги до працівників, які виконують роботи на висоті:

– наявність посвідчення верхолаза;

– проходження медичного огляду;

– навчання та перевірка знань з охорони праці;

– виконання правил безпеки;

Відповідальність за безпечне виконання робіт на висоті покладається на:

– керівника підприємства;

– відповідальну особу за охорону праці;

– виконавця робіт;

– працівника, який виконує роботу.

Дотримання вимог безпеки при роботах на висоті допоможе зберегти життя та здоров’я працівників.

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