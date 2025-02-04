Какие требования к выполнению работ на высоте — разъяснение от Гоструда

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда объясняет, какие требования к выполнению работ на высоте.
Роботи на висоті – це роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, а також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше.
Верхолазні роботи – це роботи, що виконуються з будь-яких елементів конструкцій або зі спеціальних монтажних пристроїв на висоті понад 5 м від землі або найближчого робочого настилу.
Види робіт на висоті:
– монтажні та демонтажні роботи;
– ремонтні та будівельні роботи;
– очисні та фарбувальні роботи;
– електромонтажні роботи;
– інші роботи.
Ризики при роботах на висоті:
– падіння з висоти;
– падіння предметів з висоти;
– ураження електричним струмом;
– інші ризики.
Заходи безпеки при роботах на висоті:
– використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ): запобіжний пояс, каска, страхувальні лямки, карабіни, мотузки, рукавиці, захисні окуляри;
– використання огорож та настилів;
– застосування інструменту та обладнання, що відповідає вимогам безпеки;
– проведення інструктажів з охорони праці;
– нагляд за безпечним виконанням робіт;
Вимоги до працівників, які виконують роботи на висоті:
– наявність посвідчення верхолаза;
– проходження медичного огляду;
– навчання та перевірка знань з охорони праці;
– виконання правил безпеки;
Відповідальність за безпечне виконання робіт на висоті покладається на:
– керівника підприємства;
– відповідальну особу за охорону праці;
– виконавця робіт;
– працівника, який виконує роботу.
Дотримання вимог безпеки при роботах на висоті допоможе зберегти життя та здоров’я працівників.
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