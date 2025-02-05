НАБУ получило ценностей в объеме 80,88 млн грн от программы США на противодействие высокопоставленной коррупции

В рамках только одной из программ – на противодействие высокопоставленной коррупции – НАБУ получило финансирование от США на 80,88 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило 80,88 млн грн от США по программе «Усиление способности антикоррупционных органов в противодействии высокопоставленной коррупции в Украине» №4985. Партнером по развитию выступало Правительство США через Государственный департамент США.

Так, из отчета НАБУ за 2023 год по этой программе следует, что «за период реализации проекта международной технической помощи НАБУ получило материальные и нематериальные ценности в натуральной форме на общую сумму 80 888 258,23 грн». То есть более 2 млн долларов США. Из них в 2023 году получено 37,56 млн. грн.

Бюро в своем отчете в Кабмин в качестве достижения запланированных целей программы указывает на количественные и качественные критерии.

Так, количественным показателем в отчете за 2023 год за выполнение донорской программы НАБУ отмечает, что в течение 2023 детективами Главного подразделения детективов совместно с прокурорами САП направлено в суд 105 уголовных производств в отношении 238 человек.

А качественным показателем выполнения этой программы от правительства США НАБУ указывает количество обвинительных приговоров, вынесенных Высшим антикоррупционным судом.

«В течение 2023 года вступили в законную силу 46 обвинительных приговоров в отношении 64 человек. В течение 2022 года вступили в законную силу 29 обвинительных приговоров в отношении 36 человек», отмечает НАБУ.

Аналогично НАБУ отчитывалось и в 2022 году.

Следует отметить, что с июля 2024 началась новая фаза этой программы, уже под №5598.

Стоимость новой программы – 4 млн долларов США. Проект рассчитан на 2 года до июня 2026 года.

Получатели средств – Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура, одновременно являющиеся его бенефициарами.

Исполнителем проекта выступает Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине. Партнером по развитию здесь выступает правительство США через Государственный департамент США.

Эти 4 млн долларов согласно плану закупки должны быть распределены следующим образом: 2,5 млн долларов для НАБУ и 1,5 млн долларов – для САП. В частности, на финансирование закупки оборудования, закупки детектора лжи, проведения консультационных сессий и тренингов, покупку бронированных автомобилей, услуг по коммуникациям и т.д.

Подробнее о других программах, через которые финансировали НАБУ, можно прочитать по ссылке.

Автор: Наталя Мамченко

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