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В Хмельницкой области мужчина изнасиловал девочку с инвалидностью и снял это на телефон — как его наказали

23:30, 4 февраля 2025
52-летний мужчина изнасиловал 12-летнего ребенка с инвалидностью.
В Хмельницкой области мужчина изнасиловал девочку с инвалидностью и снял это на телефон — как его наказали
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В Хмельницкой области судили 52-летнего мужчину, который изнасиловал 12-летнего ребенка с инвалидностью. Об этом сообщает областная прокуратура.

Он приговорен к 13 годам лишения свободы.

В июле прошлого года он изнасиловал девочку с инвалидностью, снял все на свой мобильный телефон, а видео сохранил.

Разоблачил насильника отец ребенка, который нашел испуганную дочь в автомобиле обидчика.

До вступления приговора в законную силу осужденный продолжает находиться под стражей.

После отбывания основного наказания его ждет еще дополнительное – лишение на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и досугом детей.

Информация о мужчине будет включена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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насилие приговор

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