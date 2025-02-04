В Хмельницкой области мужчина изнасиловал девочку с инвалидностью и снял это на телефон — как его наказали

В Хмельницкой области судили 52-летнего мужчину, который изнасиловал 12-летнего ребенка с инвалидностью. Об этом сообщает областная прокуратура.
Он приговорен к 13 годам лишения свободы.
В июле прошлого года он изнасиловал девочку с инвалидностью, снял все на свой мобильный телефон, а видео сохранил.
Разоблачил насильника отец ребенка, который нашел испуганную дочь в автомобиле обидчика.
До вступления приговора в законную силу осужденный продолжает находиться под стражей.
После отбывания основного наказания его ждет еще дополнительное – лишение на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и досугом детей.
Информация о мужчине будет включена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
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