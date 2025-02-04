На Хмельниччині чоловік зґвалтував дівчинку з інвалідністю та зняв це на телефон — як його покарали

52-річний чоловік зґвалтував 12-річну дитину з інвалідністю.

На Хмельниччині судили 52-річного чоловіка, який зґвалтував 12-річну дитину з інвалідністю. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Його засуджено до 13 років позбавлення волі.

У липні минулого року він зґвалтував дівчинку з інвалідністю, зафільмував все на свій мобільний телефон, а відео зберіг.

Викрив ґвалтівника батько дитини, який знайшов налякану доньку в автомобілі кривдника.

До набрання вироком законної сили засуджений продовжує перебувати під вартою.

Після відбування основного покарання на нього чекає ще додаткове – позбавлення на 3 роки права займатись діяльністю, повʼязаною з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей.

Інформацію про чоловіка буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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