На Хмельниччині чоловік зґвалтував дівчинку з інвалідністю та зняв це на телефон — як його покарали

На Хмельниччині судили 52-річного чоловіка, який зґвалтував 12-річну дитину з інвалідністю. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Його засуджено до 13 років позбавлення волі.
У липні минулого року він зґвалтував дівчинку з інвалідністю, зафільмував все на свій мобільний телефон, а відео зберіг.
Викрив ґвалтівника батько дитини, який знайшов налякану доньку в автомобілі кривдника.
До набрання вироком законної сили засуджений продовжує перебувати під вартою.
Після відбування основного покарання на нього чекає ще додаткове – позбавлення на 3 роки права займатись діяльністю, повʼязаною з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей.
Інформацію про чоловіка буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
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