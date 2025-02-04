Переведення в Армія+: у Міноборони пояснили, чим відрізняються накази і розпорядження

Військовослужбовцям пояснили, чим відрізняються накази і розпорядження та як контролюється їх виконання.

Міністерство оборони України повідомило, що за трохи більше ніж два місяці роботи сервісу зміни місця служби у застосунку Армія+ 13 000 військовослужбовців отримали погодження на переведення. Проте військові подекуди чекають наказ на переведення, хоча замість нього готується та приходить в стройову саме розпорядження.

У відомстві пояснили, у чому відмінності між цими документами та як контролюється їх виконання.

Чи є різниця між розпорядженням чи наказом?

Для офіцерів Кадровий центр ЗСУ готує саме наказ на переведення. У той же час для рядового, старшинського і сержантського складу — розпорядження. Обидва документи обов’язкові до виконання. Формування та доведення до частин наказів і розпоряджень про переведення наразі може тривати до двох тижнів.

Проте важливо розрізняти ці документи. При зверненні до стройової частини солдати чи сержант має запитати саме розпорядження про переведення. В Армія+ фіксуються випадки, коли розпорядження вже готове, але військових досі не переводять, очікуючи саме наказ.

Якщо посада нещодавно змінилась, чи можливе переведення?

При зміні місця служби у розпорядженні не зазначається посада військового. Вказуються лише ім’я, звання, номер частини та номер картки платника податків. Таким чином, якщо змінилась посада в межах однієї військової частини, це не перешкода для переведення.

Розпорядження чи наказ не виконуються — що робити?

Це порушення права військовослужбовця, адже розпорядження і наказ є обов’язковими для виконання. Центральне управління захисту прав військовослужбовців спільно з органами військового управління реагують на можливі випадки ігнорування командирами виконання наказів та і контролюють їх виконання.

Якщо військова частина отримала розпорядження чи наказ, але ігнорує їх виконання, необхідно повідомити про це в Армія+ через форму: Меню → Служба підтримки → Поширені питання → Зміна місця служби. Вгорі вибрати потрібне питання. Центральне управління захисту прав військовослужбовців отримає звернення та проконтролює виконання розпорядження чи наказу на переведення.

Раніше в Міноборони пояснили, чому накази на переведення через Армія+ іноді доводиться чекати місяцями.

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