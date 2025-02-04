Збитки на 200 тисяч — на Львівщині посадовця судитимуть за незаконну рубку дерев

Виконувач обов’язків лісничого за хабар організував незаконну рубку дерев.

На Львівщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно службової особи одного із лісогосподарських підприємств «Галсільліс», який організував незаконну рубку дерев. Про це повідомляє обласна прокуратура.

З’ясовано, що у 2023 році виконувач обов’язків лісничого, зловживаючи службовим становищем, за неправомірну вигоду організував незаконну рубку дерев. Зокрема, чоловік залучив на позадоговірних відносинах інших осіб, які вирубали більше дерев, ніж було передбачено лісорубним квитком.

Для конспірації вищевказаних протиправних дій, обвинувачений вніс у офіційні документи завідомо неправдиві відомості щодо кількості, загального об’єму зрубаної та наявної в залишку деревини на ділянці. Також вказав фіктивну інформацію про нібито виконання лісозаготівельних робіт підрядником, який насправді цього не виконував.

Внаслідок чого державі завдано понад 200 тисяч грн збитків.

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