Ущерб на 200 тысяч — на Львовщине должностное лицо будут судить за незаконную рубку деревьев

Исполняющий обязанности лесничего за взятку организовал незаконную рубку деревьев.

Во Львовской области направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица одного из лесохозяйственных предприятий «Галсильлис», организовавшего незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выяснено, что в 2023 году исполняющий обязанности лесничего, злоупотребляя служебным положением, за неправомерную выгоду организовал незаконную рубку деревьев. В частности, мужчина привлек на внедоговорных отношениях других лиц, которые вырубили больше деревьев, чем было предусмотрено лесорубным билетом.

Для конспирации вышеуказанных противоправных действий обвиняемый внес в официальные документы заведомо ложные сведения о количестве, общем объеме срубленной и имеющейся в остатке древесины на участке. Также указал фиктивную информацию о якобы выполнении лесозаготовительных работ подрядчиком, который на самом деле этого не выполнял.

В результате чего государству нанесено более 200 тысяч грн ущерба.

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