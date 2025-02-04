Минобороны определило кандидатов на должности руководителей двух госпредприятий

Отбор руководителей еще четырех предприятий будет произведен повторно.

Фото: armyinform.com.ua

Во вторник, 4 февраля, Министерство обороны сообщило, что завершило отбор кандидатов на должности руководителей шести государственных предприятий, находящихся в сфере управления оборонного ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение принято министром обороны Украины 22 января 2025 (№ 152/уд).

По результатам работы Рабочей группы по определению кандидатур рекомендовано заключить контракты с:

Артуром Бойчуком – на должность руководителя ГП МОУ «Киевское управление начальника работ»;

Михаилом Павлыском – на должность руководителя ГП «Старицкий военный лесхоз».

Также в ведомстве добавили, что кандидатуры на должности руководителей ГП «Черкасский автомобильный ремонтный завод», Центрального территориального управления капитального строительства МО Украины, Подольского управления капитального строительства МО Украины и ГП «Ужгородское военное лесничество» пока не определены. В этой связи будет проведен повторный отбор.

«Минобороны продолжает реформирование системы управления государственными предприятиями, обеспечивая открытый и прозрачный кадровый отбор в соответствии с требованиями действующего законодательства», - добавили в сообщении.

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