Украина готова к диалогу о проведении выборов до конца 2025 года, — Оксана Маркарова

Посол Украины в США Маркарова заявила, что в настоящее время вопрос необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года не обсуждался с США, но если администрация Дональда Трампа поднимет эту тему, Киев готов к диалогу.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что вопрос проведения выборов в Украине до конца 2025 пока не обсуждался с американской стороной. В то же время она подчеркнула, что Украина открыта к диалогу, если администрация президента США Дональда Трампа поднимет этот вопрос. Об этом посол сказала интервью "Суспильне".

"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию", — сказала Маркарова.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти опубликовал результаты исследования возможности проведения голосования на выборах путем онлайн-голосования, например, через приложение Дия или по почте.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал заявления Путина о легитимности Президента Украины Владимира Зеленского абсурдными.

Владимир Зеленский заявил, что его решение о баллотировании на второй президентский срок будет зависеть от того, как истечет война с РФ.

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