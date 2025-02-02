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Если чья-то легитимность и может ставиться под сомнение, так это легитимность диктатора в Москве, – Сибига о заявлениях Путина

21:52, 2 февраля 2025
Министр иностранных дел Украины ответил на заявления Путина о легитимности Президента Украины.
Если чья-то легитимность и может ставиться под сомнение, так это легитимность диктатора в Москве, – Сибига о заявлениях Путина
Фото: РБК-Украина
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал заявления Путина о легитимности Президента Украины Владимира Зеленского абсурдными.

«За четверть века пребывания Путина в Кремле в Украине на честных выборах сменилось три президента; Президент Трамп вернулся уже на второй срок после впечатляющей победы на выборах. Так выглядят демократия и легитимность», - отметил Сибига в соцсети Х.

Сибига также отметил, что Путин «узурпировал власть, растоптал российскую конституцию, убил или посадил всех оппонентов, уничтожил свободные средства массовой информации, организовал фиктивное голосование за себя и остается у власти дольше, чем Сталин». Он добавил, что теперь Путин читает лекции о легитимности на международной арене.

«Оставьте нас в покое. Заявления Путина являются ложью, которая создана для того, чтобы вводить в заблуждение иностранных лидеров и аудитории. Только глупцы могут доверять им. Если чья-то легитимность и может ставиться под сомнение, так это легитимность диктатора в Москве, который превращает в пушечное мясо двадцатилетних мужчин, которые были рождены, когда он уже был у власти», - подчеркнул министр.

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президент МИД путин Владимир Зеленский Андрей Сибига

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