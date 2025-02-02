Якщо чиясь легітимність і може ставитися під сумнів, так це легітимність диктатора в Москві, – Сибіга про заяви Путіна

Міністр закордонних справ України відповів на заяви Путіна про легітимність Президента України.

Фото: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заяви Путіна щодо легітимності Президента України Володимира Зеленського абсурдними.

«За чверть століття перебування Путіна в Кремлі в Україні на чесних виборах змінилося три президенти; Президент Трамп повернувся вже на другий термін після вражаючої перемоги на виборах. Так виглядають демократія та легітимність», - зазначив Сибіга у соцмережі Х.

Сибіга також зазначив, що Путін «узурпував владу, розтоптав російську конституцію, убив чи ув’язнив усіх опонентів, знищив вільні засоби масової інформації, організував фіктивне голосування за себе та залишається при владі довше, ніж Сталін». Він додав, що тепер Путін читає лекції про легітимність на міжнародній арені.

«Облиште нас у спокої. Заяви Путіна є брехнею, яка створена для того, щоб вводити в оману іноземних лідерів і аудиторії. Лише дурні можуть довіряти їм. Якщо чиясь легітимність і може ставитися під сумнів, так це легітимність диктатора в Москві, який перетворює на гарматне м’ясо двадцятилітніх чоловіків, які були народжені, коли він уже був при владі», — наголосив міністр.

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